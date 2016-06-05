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    Бюттнер может перебраться в Турцию

    «Бешикташ» может пополниться защитником «Динамо» Александром Бюттнером, сообщает Futbol Arena. Напомним, вторую половину завершившегося сезона голландец на правах аренды защищал цвета «Андерлехта».

    В прошедшем первенстве Бельгии 27-летний игрок записал на свой счет один гол и три результативные передачи в 14-ти встречах. Соглашение Бюттнера с «Динамо» действует до лета 2017-го года, однако сам футболист не желает продолжать карьеру в московском клубе по причине его вылета из РФПЛ по итогам сезона-2015/16.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 16:50
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