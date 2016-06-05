Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рамос: «Жду момента, когда мы снова начнем творить историю»

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос рассказал о том, чего ожидает от предстоящего чемпионата Европы во Франции, который стартует 10 июня.

    «Сборная Испании должна защитить титул чемпионов Европы, который мы выиграли в 2012 году. Мы должны сыграть с энтузиазмом, чтобы провести хороший турнир. Я с нетерпением жду момента, когда мы снова начнем творить историю», — приводит слова Рамоса Football Espana.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2016 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 5 июня 2016, 11:10

      Я симпотизирую сборной Испании, но на этом ЕВРО составчик не такой сильный как был в 2012, чтобы выиграть его

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      Antoha46 > Arhadiavol 5 июня 2016, 12:21

      судя по именам и форме самый сильный у Бельгии

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Antoha46 5 июня 2016, 12:29

      Не,Франция забивает слишком много

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11