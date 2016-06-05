Рамос: «Жду момента, когда мы снова начнем творить историю»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос рассказал о том, чего ожидает от предстоящего чемпионата Европы во Франции, который стартует 10 июня.



«Сборная Испании должна защитить титул чемпионов Европы, который мы выиграли в 2012 году. Мы должны сыграть с энтузиазмом, чтобы провести хороший турнир. Я с нетерпением жду момента, когда мы снова начнем творить историю», — приводит слова Рамоса Football Espana.