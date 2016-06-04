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    Рейнгольд: «Посоветовал бы Промесу задержаться в «Спартаке» еще на три года»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес должен остаться в составе московского клуба еще на три года.

    «Промесу, думаю, Федун еще одну зарплату даст сверху в евро. И он еще на два годика останется. Тем более команда будет играть в Лиге Европы. Болельщики его полюбили, и ему дергаться не надо. Есть футболисты, которые дернулись, исковеркали себе карьеру и теперь забыты. Назад просятся, а поезд ушел. Поэтому я бы посоветовал Промесу на три годика задержаться», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.06.2016 20:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 5 июня 2016, 10:16

      Вот ему как раз надо сваливать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 5 июня 2016, 09:58

      Он обязательно прислушается к советам Рейнгольда ! А там ,глядишь, и Бубнов правильную дорогу в жизни укажет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июня 2016, 07:25

      Не люблю этого на хер эксперта-но сейчас увы вынужден с ним согласиться.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 июня 2016, 01:30

      Советчик хренов...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 4 июня 2016, 23:20

      старый дурак

      2
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 4 июня 2016, 22:56

      Советчик хреновый этот Рейнгольд.

      2
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