«Ливерпуль» усилится защитником сборной Германии

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника «Кельна» и сборной Германии Йонаса Хектора. Об этом сообщает «This is Anfield». По информации источника, стороны уже согласовали сумму трансфера, которая составит 12 миллионов фунтов, и на данный момент обсуждают условия контракта.

В нынешнем сезоне Хектор провел за «Кельн» в Бундеслиге 32 матча, в которых заработал три желтые карточки.