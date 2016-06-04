«Ливерпуль» усилится защитником сборной Германии

с одной стороны хорошо что не молодняк , с другой стороны толку ведь в 26 кроме пару матчей в сборной у него ничего нет..
ну и 16 млн ЕВРО не мало для ноунейма по сути, чтож КЛоппу виднее конечно и он мастер делать из никого кого надо, посмотрим
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника «Кельна» и сборной Германии Йонаса Хектора. Об этом сообщает «This is Anfield». По информации источника, стороны уже согласовали сумму трансфера, которая составит 12 миллионов фунтов, и на данный момент обсуждают условия контракта.
В нынешнем сезоне Хектор провел за «Кельн» в Бундеслиге 32 матча, в которых заработал три желтые карточки.