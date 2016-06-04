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    «Ливерпуль» усилится защитником сборной Германии

    «Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника «Кельна» и сборной Германии Йонаса Хектора. Об этом сообщает «This is Anfield». По информации источника, стороны уже согласовали сумму трансфера, которая составит 12 миллионов фунтов, и на данный момент обсуждают условия контракта.

    В нынешнем сезоне Хектор провел за «Кельн» в Бундеслиге 32 матча, в которых заработал три желтые карточки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2016 19:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +122

      serginho8 5 июня 2016, 02:07

      с одной стороны хорошо что не молодняк , с другой стороны толку ведь в 26 кроме пару матчей в сборной у него ничего нет..
      ну и 16 млн ЕВРО не мало для ноунейма по сути, чтож КЛоппу виднее конечно и он мастер делать из никого кого надо, посмотрим

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 4 июня 2016, 20:39

      Непохоже на замыслы Клоппа. почему ему 26, а не 16?

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