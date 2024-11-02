Губернатор прокомментировал ситуацию с сокращением финансирования «Крыльев Советов»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, прояснил ситуацию с сокращением финансирования «Крыльев Советов».

«Мы подготовили проект бюджета на 2025 год. Как договаривались, учли большинство предложений наших жителей. Увеличиваем финансирование целого ряда отраслей и направлений. В том числе, массового спорта. Это будем делать путем перераспределения бюджетных средств – с профессиональных спортивных клубов в пользу массового спорта. Это не означает, что клубы перестанут существовать. Наоборот, станут еще сильнее: в течение ближайшего года они получат партнеров из частного бизнеса. Мы обеспечим привлечение в спорт максимального количества партнеров.

Сейчас мною принято решение в течение ближайших двух месяцев провести комплексные проверки того, как профессиональные спортивные клубы Самарской области расходуют бюджетные средства. Мы не ставим цель урезать расходы. Ставим цель повысить эффективность менеджмента клубов, обеспечить финансовую дисциплину. Мы непременно будем развивать наши команды в соответствии с установками федерального центра и нашими с вами представлениями. Клубы должны играть на высоком уровне, максимально вовлекать в свою деятельность молодежь и болельщиков. При этом учитывать интересы региона, развивать массовый спорт.

Отдельно про «Крылья Советов». Мы встречались с тренерским штабом, определили задачи для команды. Договорились, что тренер работает до конца сезона. Дальнейшие кадровые решения будем принимать исходя из итогового результата. Так и будет.

Впереди очень важный, интересный матч – волжское дерби «Акрон» – «Крылья Советов». Ждем красивого и яркого футбола!» – написал Федорищев.