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    Бубнов спрогнозировал итоги матчей 14-го тура РПЛ

    Бывший спартаковец Александр Бубнов дал прогнозы на 14-й тур РПЛ.

    «Динамо» – «Ростов» (итог – 1:1)

    «3:2. Бело-голубые потихоньку подбираются к тройке сильнейших в чемпионате. Команда Лички играет в результативный и зрелищный футбол. У «Ростова» же сейчас дела идут плохо. У команды Карпина тяжeлый календарь, и она вполне может оказаться в самом низу турнирной таблицы уже через несколько туров. «Динамо» объективно сильнее и должно побеждать, но легко хозяевам точно не будет».

    «Локомотив» – «Рубин»

    «2:0. Казанцы стали хуже играть в обороне в последнее время. Команда Рахимова больше пропускает, чем в начале сезона. «Локомотив» же на ходу, железнодорожники шикарно играют в атаке. Сзади игру цементируют два центральных защитника-легионера. В игре с «Зенитом» они грамотно нивелировали все атаки соперников. Они должны справиться с Даку».

    «Зенит»«Динамо Мх»

    «3:0. Питерский коллектив после потери очков с «Локомотивом» будет стремиться побеждать, причeм стоит ждать крупного счeта. Он будет явным фаворитом в этой паре. Разница в классе очень большая. Махачкалинцы могут пропустить очень много, но остановлюсь на трeх голах. Забить же гостям будет очень тяжело с таким нападением, каким располагают динамовцы».

    ЦСКА – «Спартак»

    «1:1. Безусловно, противостояние двух московских команды будет главным матчем этого тура, но в нынешних реалиях это будет игра двух середняков, для которых место в тройке уже будет за счастье. О чемпионстве не может быть и речи с таким качеством футбола.

    Команды приблизительно равны по силе, никому нельзя отдать преимущество. У «красно-синих» чуть сильнее оборона, у соперников небольшое преимущество в атаке. Скорее всего, забьют обе команды, но победителя в этой игре, вероятно, не будет. Результат может быть любой, будут друг другу ноги ломать».

    «Акрон»«Крылья Советов»

    «1:2. «Крылышки» хоть и числятся гостями, но играют на домашнем поле, поэтому у них будет преимущество. Команды находятся в тяжeлой ситуации, так что это будет важнейшее противостояние для обоих коллективов. Они играют в весeлый атакующий футбол, так что зрители, возможно, увидят результативное противостояние, в котором преуспеют номинальные гости».

    «Ахмат»«Пари НН»

    «1:0. Грозненцы после победы над «Ростовом» в последнем туре немного поправили турнирное положение, покинув последнее место в таблице. «Пари НН» – неприятная команда, но она по зубам «Ахмату». Коллектив под руководством Ташуева способен преодолеть вязкую оборону гостей».

    «Факел»«Химки»

    «0:1. Команды из нижней части турнирной таблицы в прошлом туре показали себя с лучшей стороны. «Факел» не позволил победить ЦСКА, а химчане забили трижды московскому «Динамо». У подмосковного коллектива очень хорошая группа нападения. «Химкам» не помешал бы сейчас Лантратов, чтобы бороться за более высокие места. У «Факела» нет таких форвардов».

    «Краснодар»«Оренбург»

    «3:1. «Быки» будут явными фаворитами в этой игре, да и «Оренбург» приедет в «Краснодар» после болезненного поражения от «Рубина». Команда Мусаева очень близка к тому, чтобы пройти первый круг без поражений. У гостей практически нет шансов даже на ничью, но забить они вполне могут».

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    Источник: Sportbox

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    02.11.2024 09:29
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    Комментарии (9)
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    Mirak92
    1730530066
    Зачем он это делает? Постоянно мимо. Это не прогноз, а угадайка
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    Интерес
    1730533706
    Уже начал с облома.
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    alll-333
    1730533747
    Посмотрим. Пока:-1
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    Айболид
    1730535810
    Крылья не выиграют , там с командой чёрти что происходит . Факел возможно дома очко возьмёт .
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    Борис34684
    1730539300
    Не понятно зачем по среди сезона разводить распри в Самаре, кому это выгодно. Не ужели нельзя было потерпеть до весны. Видно кому то выгодно, что бы Акрон выглядел лучше чем Крылышки.
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    СПОРТ 21 века
    1730579362
    Бубнов пишет для букмекеров, как и Генич, как и ряд других персонажей. Пишут они для того, чтобы следовали их советам. Они люди авторитетные, медийные, футбольные и любители подзаработать это кушают. А что очень удобно: послушал или почитал слова и сделал так как посоветовали со стороны. И в этом деле очень легко быть флюгером - куда продуло туда и сказал - ответственности ведь никто за это и близко не несёт. Даже если после этого поставивший кругленькую сумму, условно говоря, выйдет с окна
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