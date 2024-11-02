Бубнов спрогнозировал итоги матчей 14-го тура РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов дал прогнозы на 14-й тур РПЛ.

«Динамо» – «Ростов» (итог – 1:1)

«3:2. Бело-голубые потихоньку подбираются к тройке сильнейших в чемпионате. Команда Лички играет в результативный и зрелищный футбол. У «Ростова» же сейчас дела идут плохо. У команды Карпина тяжeлый календарь, и она вполне может оказаться в самом низу турнирной таблицы уже через несколько туров. «Динамо» объективно сильнее и должно побеждать, но легко хозяевам точно не будет».

«Локомотив» – «Рубин»

«2:0. Казанцы стали хуже играть в обороне в последнее время. Команда Рахимова больше пропускает, чем в начале сезона. «Локомотив» же на ходу, железнодорожники шикарно играют в атаке. Сзади игру цементируют два центральных защитника-легионера. В игре с «Зенитом» они грамотно нивелировали все атаки соперников. Они должны справиться с Даку».

«Зенит» – «Динамо Мх»

«3:0. Питерский коллектив после потери очков с «Локомотивом» будет стремиться побеждать, причeм стоит ждать крупного счeта. Он будет явным фаворитом в этой паре. Разница в классе очень большая. Махачкалинцы могут пропустить очень много, но остановлюсь на трeх голах. Забить же гостям будет очень тяжело с таким нападением, каким располагают динамовцы».

ЦСКА – «Спартак»

«1:1. Безусловно, противостояние двух московских команды будет главным матчем этого тура, но в нынешних реалиях это будет игра двух середняков, для которых место в тройке уже будет за счастье. О чемпионстве не может быть и речи с таким качеством футбола.

Команды приблизительно равны по силе, никому нельзя отдать преимущество. У «красно-синих» чуть сильнее оборона, у соперников небольшое преимущество в атаке. Скорее всего, забьют обе команды, но победителя в этой игре, вероятно, не будет. Результат может быть любой, будут друг другу ноги ломать».

«Акрон» – «Крылья Советов»

«1:2. «Крылышки» хоть и числятся гостями, но играют на домашнем поле, поэтому у них будет преимущество. Команды находятся в тяжeлой ситуации, так что это будет важнейшее противостояние для обоих коллективов. Они играют в весeлый атакующий футбол, так что зрители, возможно, увидят результативное противостояние, в котором преуспеют номинальные гости».

«Ахмат» – «Пари НН»

«1:0. Грозненцы после победы над «Ростовом» в последнем туре немного поправили турнирное положение, покинув последнее место в таблице. «Пари НН» – неприятная команда, но она по зубам «Ахмату». Коллектив под руководством Ташуева способен преодолеть вязкую оборону гостей».

«Факел» – «Химки»

«0:1. Команды из нижней части турнирной таблицы в прошлом туре показали себя с лучшей стороны. «Факел» не позволил победить ЦСКА, а химчане забили трижды московскому «Динамо». У подмосковного коллектива очень хорошая группа нападения. «Химкам» не помешал бы сейчас Лантратов, чтобы бороться за более высокие места. У «Факела» нет таких форвардов».

«Краснодар» – «Оренбург»

«3:1. «Быки» будут явными фаворитами в этой игре, да и «Оренбург» приедет в «Краснодар» после болезненного поражения от «Рубина». Команда Мусаева очень близка к тому, чтобы пройти первый круг без поражений. У гостей практически нет шансов даже на ничью, но забить они вполне могут».