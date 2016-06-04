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    Sky Sports включил Головина в топ-10 молодых игроков, за которыми стоит следить на Евро-2016

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин вошел в список топ-10 талантливых футболистов, которые сыграют на чемпионате Европы во Франции по версии Sky Sports.

    Кроме Головина, в данный рейтинг попали Деле Алли, Маркус Рэшфорд (оба – Англия), Антони Марсьяль, Кингсли Коман (оба — Франция), Бриль Эмболо (Швейцария), Дивок Ориги (Бельгия), Ренату Санчес (Португалия), Лерой Сане, Юлиан Вайгль (оба – Германия).

    Источник: Skysports

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    04.06.2016 18:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2016, 21:57

      Парень и вправду перспективный, главное не бояться обос..аться и ставить его в состав... Тогда глядишь к ЧМ-2018 и вправду что-то толковое вырастит из него.

      4
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 4 июня 2016, 20:19

      Вот за Эмболо реально интересно будет посмотреть

      0
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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov > Bellamy90 4 июня 2016, 22:15

      Я за какой клуб он играет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 > Shamil Muhammadov 4 июня 2016, 23:22

      Базель
      Это идеальный Лукаку

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 19:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Головин -эта хто- друг Маркуса Рэшфорда или Кингсли Комана??? Поясните...

      -11
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 июня 2016, 18:49

      Все уже чуть ли не на главных ролях в своих клубах...Головин только вливается.Вот так у нас растят молодеж.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 июня 2016, 18:49

      Не плохая компания....

      2
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