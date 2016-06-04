Sky Sports включил Головина в топ-10 молодых игроков, за которыми стоит следить на Евро-2016

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин вошел в список топ-10 талантливых футболистов, которые сыграют на чемпионате Европы во Франции по версии Sky Sports.

Кроме Головина, в данный рейтинг попали Деле Алли, Маркус Рэшфорд (оба – Англия), Антони Марсьяль, Кингсли Коман (оба — Франция), Бриль Эмболо (Швейцария), Дивок Ориги (Бельгия), Ренату Санчес (Португалия), Лерой Сане, Юлиан Вайгль (оба – Германия).