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    Оланаре перенес операцию и пропустит около семи месяцев

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре успешно перенес операцию на колене и вскоре приступит к восстановлению. Об этом рассказал агент игрока Атта Анеке.

    «Операция Аарона проходила в Германии и завершилась успешно. Восстановление займет шесть–семь месяцев.

    В Германии он пробудет еще неделю, а затем отправится в Норвегию на реабилитацию», – приводит слова Анеке Allnigeriasoccer.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2016 16:23
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 июня 2016, 20:36

      Я даже сам не знаю, как бы поступил в этой ситуации. Покупка Оланаре, по сути, будет котом в мешке. Может же окончательно сломаться и уже не заиграть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 4 июня 2016, 18:25

      Ужасные потери для ЦСКА (+Муса)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +72

      Elio 4 июня 2016, 18:05

      Все обязательно нужно покупать двух нападающих....

      3
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