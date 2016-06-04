Оланаре перенес операцию и пропустит около семи месяцев

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре успешно перенес операцию на колене и вскоре приступит к восстановлению. Об этом рассказал агент игрока Атта Анеке.

«Операция Аарона проходила в Германии и завершилась успешно. Восстановление займет шесть–семь месяцев.

В Германии он пробудет еще неделю, а затем отправится в Норвегию на реабилитацию», – приводит слова Анеке Allnigeriasoccer.com.