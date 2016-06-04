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    Слуцкий: «В команде собраны здравомыслящие люди»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий признал, что его никак не тревожит большое количество шуток внутри коллектива.

    «Я стараюсь контролировать все эти процессы. В команде собраны здравомыслящие люди, прекрасно понимающие, когда можно и даже нужно пошутить, а когда лучше от этого воздержаться. Естественно, что чем ближе будут матчи, тем выше поднимется уровень волнения и ответственности.

    У нас собраны люди с совсем разным чувством юмора. У Дзюбы и Васи Березуцкого один стиль, у Олега Иванова – совсем другой.

    Кому присущ более тонкий юмор? Вы представляете, насколько недовольными окажутся Дзюба с Васей, если я сейчас скажу, что их юмор – не тонкий?! Поэтому скажу о другом: шутить пытаются даже те люди, о которых можно было бы подумать, что они немые от рождения. И я этому рад», — сказал он.

    Источник: Спортфакт

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    04.06.2016 11:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 июня 2016, 16:29

      Не знаю ничего о здравомыслии игроков нашей команды, но у Слуцкого, заявившего накануне ответственнейшего турнира, о своей возможной отставке после возможного проигрыша сербам, чувство здравомыслия куда-то улетучилось!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > multiscan 4 июня 2016, 20:34

      Зато тут сразу видно тех, у кого напрочь отсутствует ЧЮ)).

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 4 июня 2016, 14:43

      И Регина Дубовицкая с вами

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 4 июня 2016, 14:42

      Видимо "Дзюба и Вася" далеко не тонкие юмористы, только сами понимают, что они пошутили.

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 4 июня 2016, 14:32

      Атмосфера в команде это важно (мы помним что было при Капелло), но это все же не самое главное. Главное - игровые связи. Пока их не видно.

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит 4 июня 2016, 14:14

      Не футболисты, а камеди клаб какой то))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2016, 13:17

      есть сомнения на этот счёт...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 4 июня 2016, 13:11

      Главное,чтобы в матчах Евро не получилось "кривое зеркало"!

      1
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      Рейтинг: +13

      Толяныч-58 4 июня 2016, 13:07

      Ребята!Удачи Вам и везения.А Слуцкому мудрости и тоже везения и удачи!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Толяныч-58 4 июня 2016, 19:31

      Сам-то понял чё сказал...

      -1
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 4 июня 2016, 12:35

      На поле надо мыслить

      2
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      Рейтинг: +348

      343443 4 июня 2016, 12:17

      здравомыслящие пердуны.которых давно гнать надо

      1
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