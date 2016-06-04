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    Торбинский: «При Аленичеве «Спартак» эпизодически играл нормально»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский прокомментировал ситуацию, которая сложилась в его бывшем клубе – «Спартаке».

    – Бывших спартаковцев не бывает. Следите за событиями в московском клубе?

    – «Спартак» – родная для меня команда, никогда не скрывал. Но сейчас хочу сосредоточиться только на сборной.

    – Работа Аленичева импонирует?

    – Как с тренером с ним не пересекался, но видел, что «Спартак» при нем эпизодически играл нормально. А иногда не очень. Поэтому надо, наверное, пожелать стабильности.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.06.2016 09:39
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