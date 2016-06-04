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    Дешам о Гризманне: «Он возмужал и стал более опытным»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал роль полузащитника Антуана Гризманна в игре национальной команды.

    – Антуан Гризманн первый вызов в сборную получил в 2014. Что он привнес в команду?

    – Он отлично влился в состав перед чемпионатом мира в Бразилии и сыграл на нем очень хорошо. Это очень полезный игрок. Он возмужал и стал более опытным.

    Гризманн техничен и умеет работать обеими ногами, он в состоянии приспосабливаться к различным ситуациям. Антуан – один из наиболее значимых игроков моей команды.

    Источник: УЕФА

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    04.06.2016 08:37
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