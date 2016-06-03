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    Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук может стать тренером петербургской команды. Об этом сообщил новый наставник сине-бело-голубых Мирча Луческу.

    «У меня великолепные отношения с Тимощуком. Это был первый крупный трансфер в «Шахтере». Президент донецкого клуба до этого не хотел никого продавать, но я помог Анатолию в осуществлении перехода. Это произошло после товарищеского матча, Дик Адвокат подошел к нам и спросил, можно ли приобрести Тимощука. Я подумал: «Зенит» – большой клуб, почему бы этого не сделать?». Он попал в «Зенит», и все это время я нахожусь с ним в отличных отношениях. У него много предложений, в том числе и на Украине, и от Федерации футбола Украины. Но я знаю, что он очень хотел бы поработать в «Зените», – сказал Луческу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 14:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7797

      BarStep 4 июня 2016, 10:16

      А как же статус "предателя" самостийной? Я думаю не пойдет, да и зачем...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2016, 15:30

      а что он там делать будет Малафеев хочет поработать Аршавин не прочь потом и Керж скажет хочу в команде остаться а смысл?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 3 июня 2016, 14:52

      Ну и где есть тому подтверждение? Так можно и про Марадону сказать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 3 июня 2016, 14:22

      А он нам к чему....

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