Мини-футбол. «Динамо» – в шаге от чемпионства

Подмосковное «Динамо» одержало уже две победы в финальной серии матчей Суперлиги против югорского «Газпром-ЮГРА».

Бело-голубые уже в выездной встрече смогут добиться трофея, если снова команда окажется сильнее «Газпрома».

А вот в битве за бронзу пока нет фаворита – после двух матчей в серии между «Тюменью» и новосибирским «Сибиряком» зафиксировано равенство – 1:1.

Чемпионат России. Суперлига. Финал

Динамо (Московская область) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 7:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Сергеев, 2. 1:1 – Ниязов, 10. 2:1 – Фернандиньо, 11 (с пенальти, 6м). 3:1 – Нандо, 12. 4:1 – Ромуло, 17. 5:1 – Ари, 43. 6:1 – Сирило, 47. 7:1 – Сергеев, 49.

Динамо (Московская область) – Газпром-ЮГРА (Югорск) 3:3 (2:0, 1:3), по пенальти – 3:2

Голы: 1:0 – Сирило, 22. 2:0 – Ари, 23. 2:1 – Эдер Лима, 26. 3:1 – Фернандиньо, 36. 3:2 – Лысков, 43. 3:3 – Эдер Лима, 46. 4:3 – Ари, 55. 4:4 – Шаяхметов, 56.

Счет в серии – 2:0

Матчи за третье место

Тюмень – Сибиряк (Новосибирск) – 6:4 (3:1)

Голы: 1:0 – Батырев, 1. 2:0 – Неведров, 9. 3:0 – Неведров, 18. 3:1 – Лео Сантана, 21. 3:2 – Плахов, 26. 4:2 – Антошкин, 36 (с пенальти, 6м). 5:2 – Антошкин, 39. 5:3 – Лео Сантана, 43. 6:3 – Аксентиевич, 45. 6:4 – Сими Сайотти, 50.

Тюмень – Сибиряк (Новосибирск) – 1:1 (1:1, 0:0), по пенальти – 4:5

Голы: 0:1 – Кудзиев, 2. 1:1 – Упалев, 3.

Счет в серии – 1:1