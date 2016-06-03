Зуев попал в сферу интересов европейских клубов

Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Александр Зуев заинтересовал немецкий «Лейпциг» и испанский «Эспаньол». Об этом сообщил агент 19-летнего игрока Михаил Череповский.

«Действительно, к Александру Зуеву есть интерес сразу у нескольких клубов, в том числе и из-за рубежа. Мне как его агенту буквально недавно звонили представители испанского «Эспаньола» и немецкого «Лейпцига», которые интересовались условиями трансфера Зуева. Однако официальных переговоров мы ни с кем не ведем. Александр является футболистом «Спартака», и он связан с красно-белыми долгосрочным контрактом.

Вопрос трансфера должен решать клуб. Кроме того, в следующем сезоне у Зуева есть прекрасный шанс стать игроком основного состава, что очень важно для него. На сегодняшний день Александр связывает свое будущее только со «Спартаком», – сказал агент.