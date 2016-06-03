Брума ведет переговоры с «Интером»

Защитник ПСВ Джеффри Брума подтвердил информацию о возможном переходе в миланский «Интер».
«Мы обсуждали с «Интером» мою позицию на поле и роль, в которой меня видит главный тренер Роберто Манчини. Мы задали интересующие вопросы друг другу.
Я еще не определился, в каком чемпионате хочу играть, мне симпатичны все четыре топ-лиги. Я поинтересуюсь у де Врея, как ему Серия А.
Но также я могу остаться в ПСВ, чтобы играть в Лиге чемпионов», – сказал Брума.
В минувшем сезоне 24-летний голландец провел 32 матча.
Источник: Tuttomercatoweb