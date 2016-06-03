Десайи: «Моуринью всегда хотел в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Челси» Марсель Десайи прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Однажды я вместе с Жозе был на конференции в Мексике. Отлично помню, как он уходил из миланского «Интера» в «Реал». Тогда он сказал, что однажды вернется в Англию, но он мечтал прийти в «МЮ», а не возвращаться в «Челси». Жозе всю карьеру уважал и восхищался «Манчестер Юнайтед». Луи ван Гаал уже потратил более 200 миллионов евро, Моуринью потратит еще 250 миллионов. Это будет фантастическая команда, я в этом уверен», – сказал Десайи.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял пятое место в чемпионате Англии.