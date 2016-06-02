Сандро Вагнер не хочет переходить в «Баварию»

Нападающий «Дармштадта» Сандро Вагнер прокомментировал слухи, которые его связывают с переходом в мюнхенскую «Баварию».

«Я читал новость об интересе «Баварии», но это только слухи, никаких переговоров не было.

Я не хочу быть в клубе, где я буду миллионером, но не буду играть. Я не хочу быть «джокером», мне важно получать много игрового времени.

Есть предложения, которые мне интересны. Это будет или чемпионат Англии, или останусь в Бундеслиге», – сказал Вагнер.

В минувшем сезоне нападающий провел 32 матча, в которых забил 14 мячей.