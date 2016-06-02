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    Шнейдерлин поддержал Дешама

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Морган Шнейдерлин поддержал главного тренера национальной сборной Дидье Дешама после того, как нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема обвинил его в расизме.

    «Я не хочу обсуждать этот вопрос. Кто-то обвиняет Дидье в расизме, но это не так. Эти домыслы меня раздражают. У нас в команде футболисты разных культур и религий. Жаль, что приходится обсуждать этот вопрос», – сказал Шнейдерлин.

    Напомним, что Морган Шнейдерлин заменил в сборной Франции травмированного Лассана Диарра.

    Источник: Le Figaro

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    02.06.2016 19:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 июня 2016, 19:38

      А писали что Кабай заменит.

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