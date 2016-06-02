Немецкий клуб «Рот-Вайсс» предлагает Ибрагимовичу стать монархом

Клуб одного из низших немецких дивизионов «Рот-Вайсс Оберхаузен» готов предложить контракт звезде «ПСЖ» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу. Учитывая, что немцы вряд ли смогут предложить шведу достойную денежную компенсацию, они решили сделать упор на другом.

Они готовы включить в договор несколько довольно необычных пунктов. Например, «Рот-Вайсс» предлагает Златану символические ключи от города и его главной изюминки – Эбертбада, в котором проводятся основные культурные мероприятия. Предлагается возможность заполнить здания водой, если футболист захочет там поплавать.

В случае подписания контракта, бывший игрок «ПСЖ» сможет стать королем города, если попросит установить там монархию. Если Ибрагимович примет предложение, то местный производитель пива готов переименовать один из своих сортов напитка в Ibrahimovic Pilsener, а сорт сосисок – в Schweden-Happen.