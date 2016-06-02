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  • Немецкий клуб «Рот-Вайсс» предлагает Ибрагимовичу стать монархом

Немецкий клуб «Рот-Вайсс» предлагает Ибрагимовичу стать монархом

2 июня 2016, 12:18
15

Клуб одного из низших немецких дивизионов «Рот-Вайсс Оберхаузен» готов предложить контракт звезде «ПСЖ» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу. Учитывая, что немцы вряд ли смогут предложить шведу достойную денежную компенсацию, они решили сделать упор на другом.

Они готовы включить в договор несколько довольно необычных пунктов. Например, «Рот-Вайсс» предлагает Златану символические ключи от города и его главной изюминки – Эбертбада, в котором проводятся основные культурные мероприятия. Предлагается возможность заполнить здания водой, если футболист захочет там поплавать.

В случае подписания контракта, бывший игрок «ПСЖ» сможет стать королем города, если попросит установить там монархию. Если Ибрагимович примет предложение, то местный производитель пива готов переименовать один из своих сортов напитка в Ibrahimovic Pilsener, а сорт сосисок – в Schweden-Happen.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Германия Рот-Вайсс ПСЖ Швеция Ибрагимович Златан
Комментарии (15)
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Chelsea26
1464859618
Я бы посмотрел на это)
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алекс88
1464859860
Бредятина набирает обороты
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AVAR-05
1464860355
что они курят???
Ответить
Ronaldinho BrazilBarsa
1464861280
Куда мир катится!!
Ответить
Kulimen
1464861448
Пусть немцы берут выше...если согласится, заменит Меркель на посту.
Ответить
erofey83
1464863378
Через год Златко может и согласиться) 18 метровый памятник на главной площади ускорил бы процесс))
Ответить
Pro100Kid
1464864680
АХАХ)))))Крутая новость)
Ответить
Deniskl
1464865619
Мир сошел с ума...
Ответить
ALeX-161-rus
1464867890
Пусть соглашается, смеху будет))
Ответить
Standartenfuhrer88
1464873618
весело
Ответить
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