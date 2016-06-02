Хамес намерен уйти из «Реала» этим летом

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес выразил желание покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно. Футболист сборной Колумбии недоволен малым количеством игровой практики в составе «сливочных» и уже уведомил руководство мадридцев о своем намерении сменить команду в это межсезонье.

Отмечается, что 24-летний игрок остался крайне разочарован тем, что остался на скамейке запасных во время финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Рыночная стоимость Хамеса составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в составе «Реала», забив 7 голов и сделав 8 результативных передач.