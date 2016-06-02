Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хамес намерен уйти из «Реала» этим летом

2 июня 2016, 07:31
9

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес выразил желание покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно. Футболист сборной Колумбии недоволен малым количеством игровой практики в составе «сливочных» и уже уведомил руководство мадридцев о своем намерении сменить команду в это межсезонье.

Отмечается, что 24-летний игрок остался крайне разочарован тем, что остался на скамейке запасных во время финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Рыночная стоимость Хамеса составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в составе «Реала», забив 7 голов и сделав 8 результативных передач.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Родригес Хамес
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1464842415
Да, кто то таких игроков маринует на лавке, а кто то Кержакова позволить себе не может...
Ответить
алекс88
1464843680
Он то не затеряется...с руками и ногами оторвут....вот только не многие смогут позволить себе его купить
Ответить
Cobold
1464846069
Правильно делает. Пора сменить богодельню под именем Реал на более достойный клуб.
Ответить
mig28
1464847187
Давно пора...почти сразу выпал из основы! Хороший игрок не должен сидеть на скамейке.
Ответить
Pro100Kid
1464847524
Как раз есть шанс проявить себя на Копа Америка и перейти в хорошую команду.
Ответить
Lexa_Lexa
1464848537
В Ливерпуль ему дорога
Ответить
meiram
1464851325
Надо искать команду, где востребован как игрок играющий и думать надо было прежде,что в Реале заиграть нужны отличные данные и супермастерство! Небось сам себя оценил за двойную цену,70 млн. евро он не стоит!
Ответить
BAIv
1464853179
ценник высок....
Ответить
Wishmaster 7
1464956097
щас на копа америка блеснёт и подпишет новый контракт.
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
01:15
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
Вчера, 21:09
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
Вчера, 18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
Вчера, 17:46
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
Вчера, 15:42
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
Вчера, 13:38
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
2
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
7 августа
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
6
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+