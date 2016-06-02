Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руни: «Я хочу попытаться выиграть Евро. Мы все на это надеемся»

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своей готовности к чемпионату Европы и поделился ожиданиями от выступления команды на турнире.

    «Физически я чувствую себя хорошо. Я хочу быть успешным и постараться выиграть трофей. Мы все на это надеемся. Я всегда говорил, что горд играть за свою страну. Это большая честь. Быть лидером команды на этом турнире – важный момент для меня, и я серьезно к этому отношусь.

    Я уверен в себе и в команде, мы можем хорошо выступить. Турнир будет трудным, но мы чувствуем, что наш состав позволяет попасть в число лучших команд Европы», – сказал Руни.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2016 01:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11