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    Пуйоль: «Думаю, у Испании есть шансы выиграть Евро-2016»

    Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль поделился размышлениями о перспективах команды на ближайших крупных турнирах – чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира-2018.

    «Думаю, у нас есть шансы выиграть Евро-2016. Сейчас на первый план постепенно выходит новое поколение футболистов, но в команде еще осталось несколько ветеранов, с которыми играли мы с Хави. Что касается чемпионата мира, то для начала туда надо пробиться. Верю, что Испании это удастся. Нужно поэтапно ставить цели и достигать их», – сказал Пуйоль.

    Также экс-игрок «Барселоны» назвал фаворитов Евро.

    «Франция, Германия, Испания. В каком порядке их расставите, неважно».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2016 23:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 июня 2016, 04:37

      в германии сомневаюсь...а вот франция мне понравилась...правда оборона была слабовата....тогда....франция может выиграть евро

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      Рейтинг: +57

      Ailend 2 июня 2016, 01:02

      2 раза вподрят мало кто выигрывает. Пожалуй Франция, Германия явные фавориты.

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Ailend 2 июня 2016, 01:09

      У них три подряд будет если выйграют

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июня 2016, 23:30

      Вообще нет шансов...1000руб ставлю кто угодно но не испания

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