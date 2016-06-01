Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Олег Иванов: «Евро – такой турнир, где поражение в первой игре может стать как минусом, так и плюсом»

Олег Иванов: «Евро – такой турнир, где поражение в первой игре может стать как минусом, так и плюсом»

1 июня 2016, 13:19
3

Полузащитник сборной России Олег Иванов поделился своими воспоминаниями об участии в чемпионате Европы 2008 года, на котором национальной команде удалось завоевать бронзовые медали.

— Что вам сейчас напоминает о Евро-2008?

— Бронзовая медаль. Это было первое Евро, когда отменили матч за третье место. С турками было бы интересно сыграть. Может к сожалению, может к радости — просто получили медаль. В команде это не обсуждали, правило есть правило. Всем раздали медали и поехали домой радоваться. Где она сейчас? У папы, в носках где-то прячет. Мои детские и юношеские медали и грамоты висят на видном месте, а эта бронза лежит, не привлекая внимания.

— Говорят, что перед Евро Хиддинк предложил команде нереальные нагрузки – он считал, что игроки должны «пострадать». Вы страдали?

— Несмотря на то, что я поиграл у Яковенко, тяжелее сборов, чем тогда, в моей жизни не было. Эти 5-7 дней казались адом. Фальтреки, кроссы или «аквариум». 3 поля, 1 группа бегает, 3 команды играют, и все вокруг меняются без остановки. Тренировки длились так же, как сейчас – час-полтора. Гус понимал, для чего это делается. Даже в этом сезоне, несмотря на возраст, он пришел в «Челси» и смог исправить ситуацию.

Я тогда по итогу сбросил килограмма 3. Но мы пьем много жидкостей, полноценно питаемся. А так за одну тренировку может уйти от 2 до 4 килограмм. Читал про пловца Майкла Фелпса, который съедал сумасшедшую дозу спагетти на 6000 калорий, засовывал их в себя. Тот же Яковенко говорил, что футболист должен выходить на тренировку чуть-чуть с лишним весом, от 500 грамм до килограмма. Чтобы было чему сгорать.

— Как Хиддинк готовил команду психологически? Разговаривал с каждым лично?

— Он раскрепощал. Например, играем в квадрат. Гус ходит вдоль, то в один квадрат зайдет поиграет, то в другой. Мог кому-то пинка дать и засмеяться – типа, кто это? Или попросит пас, а в момент передачи развернется и уйдет, чтобы пасовавший зашел в квадрат. Непринужденная атмосфера. Никто не заставляет ходить с серьезным лицом.
Но не скажу, что у Гуса шутки были постоянно. Если идет серьезная работа – это работа. Но на разминке время для шуток находится. Кто-то споткнулся неудачно, его можно подколоть – грубо говоря, что ты там, за крота зацепился? У Слуцкого также. Когда приступаем к растяжке – начинается. Слуцкий говорит: «Сегодня MVP тренировки – Шатов». И пошло, поехало.

— Когда сборная России получила 1:4 от испанцев, какие были мысли? «Все пропало»?

— В раздевалке стояла гробовая тишина. Гус пытался взбодрить: «Ничего-ничего, еще две игры». Никакой ругани. Было понимание, что мы проиграли Испании, а не Эквадору. Испанцы – космос, не передать словами. Иньеста, Хави – это предел. Человек за игру отдает 96 процентов точных передач, причем все вперед!

У нас тогда пошли разговоры: «Приплыли». Хиддинк приводил команду в чувство игрой в теннисбол на призы. Кто выигрывает – получает торт. Эмоционально разгружал. Вроде Евро, а тут бац – и тортик можно выиграть. Даже съесть можно, а не сфотографироваться. Евро – такой турнир, где поражение в первой игре может стать как минусом, так и плюсом. Да, тебе сразу дали по башке, но за счет этого ты можешь собраться на остальные две игры. А может и наоборот – первую выиграл, а в оставшихся двух тебе надавали по башке. Тут не угадаешь.

Честно, о новой системе выхода из группы на Евро узнал на днях. Чемпионат расширили, но все равно для попадания в пульку нужно иметь хорошую статистику. Бывают ситуации, как в 2012-м – зарабатываешь 4 очка в группе и не проходишь дальше только по разнице забитых-пропущенных. А в новой системе есть бонус. Получается, что немного проще. Особенно хорошо для условной группы смерти: чтобы не отсеивать сразу зрелищную команду, дают шанс попасть в эту пульку. Это плюс.

— Перед игрой с голландцами действительно была устроена гонка на автобусах?

— Гус сказал, что мы должны приехать быстрее соперников. Боюсь ошибиться, вроде догнали голландцев уже возле стадиона, рядом с подъездом к подтрибунным помещениям. Настрой был сумасшедший. По первым минутам на 100 процентов понимал, что дадим бой. Взять хотя бы моменты, когда забивались голы – вся скамейка срывалась и бежала на поле. Это о многом говорит, какой коллектив был. В моей карьере это один самых эмоциональных матчей. Все, что происходило в тот вечер, — за гранью фантастики. Потом видел в новостях полную Тверскую болельщиков. Рассказывали, что ОМОН приехал разгонять толпу людей, но вместо этого они стали играть в футбол.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Иванов Олег
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Недовольный
1464776815
настраивает сразу всех болельщиков на проеб в первом же матче на Евро))
Ответить
Заря
1464777594
Так-то он зря про Эквадор... В последние годы команда начала прогрессировать и сумела впервые пройти квалификацию на чемпионат мира 2002 года. И второй раз подряд на чемпионат мира в Германии, где вошла в число 16 лучших, проиграв сборной Англии. Затем команда выступила на ЧМ в Бразилии, набрав в группе 4 очка (Россия набрала 2 очка). В апреле 2013 года сборная Эквадора поднялась на 10-е место в рейтинге ФИФА
Ответить
iuda
1464780023
Олег Иванов: "А теперь мы лежим и бухаем"
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
1
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
4
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+