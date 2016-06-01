Олег Иванов: «Евро – такой турнир, где поражение в первой игре может стать как минусом, так и плюсом»

Полузащитник сборной России Олег Иванов поделился своими воспоминаниями об участии в чемпионате Европы 2008 года, на котором национальной команде удалось завоевать бронзовые медали.

— Что вам сейчас напоминает о Евро-2008?

— Бронзовая медаль. Это было первое Евро, когда отменили матч за третье место. С турками было бы интересно сыграть. Может к сожалению, может к радости — просто получили медаль. В команде это не обсуждали, правило есть правило. Всем раздали медали и поехали домой радоваться. Где она сейчас? У папы, в носках где-то прячет. Мои детские и юношеские медали и грамоты висят на видном месте, а эта бронза лежит, не привлекая внимания.

— Говорят, что перед Евро Хиддинк предложил команде нереальные нагрузки – он считал, что игроки должны «пострадать». Вы страдали?

— Несмотря на то, что я поиграл у Яковенко, тяжелее сборов, чем тогда, в моей жизни не было. Эти 5-7 дней казались адом. Фальтреки, кроссы или «аквариум». 3 поля, 1 группа бегает, 3 команды играют, и все вокруг меняются без остановки. Тренировки длились так же, как сейчас – час-полтора. Гус понимал, для чего это делается. Даже в этом сезоне, несмотря на возраст, он пришел в «Челси» и смог исправить ситуацию.

Я тогда по итогу сбросил килограмма 3. Но мы пьем много жидкостей, полноценно питаемся. А так за одну тренировку может уйти от 2 до 4 килограмм. Читал про пловца Майкла Фелпса, который съедал сумасшедшую дозу спагетти на 6000 калорий, засовывал их в себя. Тот же Яковенко говорил, что футболист должен выходить на тренировку чуть-чуть с лишним весом, от 500 грамм до килограмма. Чтобы было чему сгорать.

— Как Хиддинк готовил команду психологически? Разговаривал с каждым лично?

— Он раскрепощал. Например, играем в квадрат. Гус ходит вдоль, то в один квадрат зайдет поиграет, то в другой. Мог кому-то пинка дать и засмеяться – типа, кто это? Или попросит пас, а в момент передачи развернется и уйдет, чтобы пасовавший зашел в квадрат. Непринужденная атмосфера. Никто не заставляет ходить с серьезным лицом.

Но не скажу, что у Гуса шутки были постоянно. Если идет серьезная работа – это работа. Но на разминке время для шуток находится. Кто-то споткнулся неудачно, его можно подколоть – грубо говоря, что ты там, за крота зацепился? У Слуцкого также. Когда приступаем к растяжке – начинается. Слуцкий говорит: «Сегодня MVP тренировки – Шатов». И пошло, поехало.

— Когда сборная России получила 1:4 от испанцев, какие были мысли? «Все пропало»?

— В раздевалке стояла гробовая тишина. Гус пытался взбодрить: «Ничего-ничего, еще две игры». Никакой ругани. Было понимание, что мы проиграли Испании, а не Эквадору. Испанцы – космос, не передать словами. Иньеста, Хави – это предел. Человек за игру отдает 96 процентов точных передач, причем все вперед!

У нас тогда пошли разговоры: «Приплыли». Хиддинк приводил команду в чувство игрой в теннисбол на призы. Кто выигрывает – получает торт. Эмоционально разгружал. Вроде Евро, а тут бац – и тортик можно выиграть. Даже съесть можно, а не сфотографироваться. Евро – такой турнир, где поражение в первой игре может стать как минусом, так и плюсом. Да, тебе сразу дали по башке, но за счет этого ты можешь собраться на остальные две игры. А может и наоборот – первую выиграл, а в оставшихся двух тебе надавали по башке. Тут не угадаешь.

Честно, о новой системе выхода из группы на Евро узнал на днях. Чемпионат расширили, но все равно для попадания в пульку нужно иметь хорошую статистику. Бывают ситуации, как в 2012-м – зарабатываешь 4 очка в группе и не проходишь дальше только по разнице забитых-пропущенных. А в новой системе есть бонус. Получается, что немного проще. Особенно хорошо для условной группы смерти: чтобы не отсеивать сразу зрелищную команду, дают шанс попасть в эту пульку. Это плюс.

— Перед игрой с голландцами действительно была устроена гонка на автобусах?

— Гус сказал, что мы должны приехать быстрее соперников. Боюсь ошибиться, вроде догнали голландцев уже возле стадиона, рядом с подъездом к подтрибунным помещениям. Настрой был сумасшедший. По первым минутам на 100 процентов понимал, что дадим бой. Взять хотя бы моменты, когда забивались голы – вся скамейка срывалась и бежала на поле. Это о многом говорит, какой коллектив был. В моей карьере это один самых эмоциональных матчей. Все, что происходило в тот вечер, — за гранью фантастики. Потом видел в новостях полную Тверскую болельщиков. Рассказывали, что ОМОН приехал разгонять толпу людей, но вместо этого они стали играть в футбол.