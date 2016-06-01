Конте считает Бельгию фаворитом Евро-2016

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте считает сборную Бельгию одним из фаворитом предстоящего Евро-2016, который стартует 10 июня во Франции.

«На групповом этапе Евро-2016 мы уже столкнемся с одним из фаворитов на победу. У Бельгии много талантливых и молодых игроков. Но я считаю, быть фаворитом на бумаге – это одно, но нужно доказывать свою силу на поле, а мы должны показать не уступаем никому.

Италия будет пытаться использовать свои сильные стороны. Я выбрал игроков, которые дали мне больше всего гарантий во многих аспектах. Благодарю тех ребят, кто не попал в заявку. Это грустный момент, но я должен был сделать выбор», – заявил Конте.

Матч Бельгия – Италия состоится в понедельник, 13 июня, в 22:00 по московскому времени.