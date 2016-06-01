Пьянич хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич хотел бы продолжить свою карьеру в составе «Барселоны». В каталонском клубе также серьезно присматриваются к футболисту сборной Боснии и Герцеговины. Конкуренцию в борьбе за форварда им составят «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ». Ранее сообщалось, что туринский клуб уже сделал предложение «Роме» на сумму в 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Пьянич сыграл в 33 матчах итальянской Серии А, забив в них 10 голов и отдав 12 результативных передач.