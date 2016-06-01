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    Ропотан не попал в заявку сборной Румынии

    Главный тренер сборной Румынии Ангел Йордэнеску сделал окончательный выбор игроков, которые отправятся во Францию на Евро-2016. В этот список не вошли Алин Тошка, Андрей Иван, Иоан Хора, Адриан Ропотан и Александру Максим.

    Состав сборной Румынии на Евро-2016 выглядит следующим образом:

    Вратари: Чиприан Тэтэрушану («Фиорентина»), Костел Пантилимон («Уотфорд»), Силвиу Лунг («Астра»).

    Защитники: Кристиан Сэпунару («Пандурий»), Александру Мэцел («Динамо» Загреб), Влад Кирикеш («Наполи»), Валерикэ Гэман («Астра»), Козмин Моци («Лудогорец»), Драгош Григоре («Аль-Сайлия»), Рэзван Рац («Райо Вальекано»), Стелиано Филип («Динамо» Бухарест).

    Полузащитники: Михай Пинтилий («Стяуа»), Овидиу Хобан («Хапоэль» Беэр-Шева), Андрей Препелицэ («Лудогорец»), Адриан Попа («Стяуа»), Габриэл Торже («Османлиспор»), Александру Кипчу («Стяуа»), Николае Станчу («Стяуа»), Лучан Сэнмыртян («Аль-Иттихад»).

    Нападающие: Клаудиу Кешерю («Лудогорец»), Богдан Станку («Генчлербирлиги»), Флорин Андоне («Кордова»), Денис Алибек («Астра»).

    На Евро сборной Румынии предстоит играть в группе А. Первый матч состоится 10 июня против Франции. Затем команда Иордэнеску сыграет со Швейцарией (15 июня) и Албанией (19 июня).

    Источник: УЕФА

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    01.06.2016 08:02
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