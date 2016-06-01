Бензема: «Дешам поддался давлению со стороны расистов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема объяснил причины, которые заставили главного тренера сборной Франции Дидье Дешама не включать его в заявку команды на предстоящий Евро-2016.

«Дешам поддался давлению со стороны французских расистов. В спортивном плане – я не заслужил такого решения. В юридическом – у меня нет решения суда о моей виновности.

Я люблю футбол и хочу играть в сборной», – сказал Бензема.

Напомним, Бензема не был включен в заявку сборной Франции из-за скандала с Матье Вальбуэна. Ранее он пожелал удачи команде на предстоящем турнире.