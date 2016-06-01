Полузащитник «Олимпиакоса» в одиночку расправился со своими похитителями

Стали известны подробности освобождения полузащитника «Олимпиакоса» Алана Пулидо, которого 29 мая похитили неизвестные в масках.

Футболист сам вышел на связь с полицией. Он выбил телефон и пистолет из рук одного из похитителей и сделал три звонка.

Во время первого звонка Пулидо смог описать место, около которого он находится. Во время второго полузащитник описал свою одежду для того, чтобы полицейские при захвате случайно не попали в него, а третьим еще раз подтвердил свое местонахождения.

В момент операции игрок выпрыгнул в окно и повредил себе запястье, сообщает SportsNet.