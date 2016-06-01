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    Ярцев: «Точечная селекция в «Спартаке» превратилась в одну большую грязную кляксу»

    Экс-тренер сборной России Георгий Ярцев прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Аленичев продолжит работу в «Спаратке».

    «Я очень рад, что Аленичев остался. При нем команда вышла в Лигу Европы. Я не знаю, что он говорил на совете директоров клуба, но я точно знаю о необходимости пертурбации состава команды. Мы часто говорим о точечной селекции, но эта точечная селекция в «Спартаке» превратилась в одну большую грязную кляксу.

    Есть игроки, которые не только не в состоянии добиться больших результатов, но и просто не достойны играть в основном составе московского клуба. Говорят, что Аленичев мягкий, но пришло время проявить свой характер, который у него есть, его неуступчивость. Мы будем играть в Европе, а значит нужна серьезная селекционная работа», – заявил Ярцев.

    Источник: Спорт FM

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    01.06.2016 00:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 июня 2016, 08:30

      Спартак хорошая команда, нужна жесткая дисциплина и повышенная требовательность ко всем игрокам, не должны быть блатные....

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июня 2016, 07:21

      Полностью согласен-очень нужно усиление команды и выброс части своих игроков.

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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 1 июня 2016, 01:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еле еле на стыки попали, позор ((((((

      -4
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 1 июня 2016, 01:05

      может действительно нужно время... и уж точно большая чистка. которую КББ бы обязательно устроил. развяжи ему руки

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