Чорлука и Срна попали в окончательную заявку Хорватии на Евро-2016

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич огласил окончательную заявку команды на Евро-2016. В список из 23-х игроков не попали Домагой Антолич, Ален Халилович, Доминик Ливакович и Дуе Чалета-Цар.

Отметим присутствие в заявке защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, а также экс-игрока московского «Динамо» Гордона Шильденфельда.

Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Хайдук»), Иван Варгич («Риека»).

Защитники: Дарио Срна («Шахтер»), Ведран Чорлука («Локомотив» М), Шиме Врсалько («Сассуоло»), Домагой Вида («Динамо» К),Иван Стринич («Наполи»), Гордон Шильденфельд («Динамо» З), Тин Едвай («Байер»).

Полузащитники: Иван Ракитич («Барселона»), Лука Модрич, (Матео Ковачич (оба – «Реал»), Милан Бадель («Фиорентина»), Иван Перишич,Марсело Брозович (оба – «Интер»), Марко Рог, Анте Чорич (оба – «Динамо» З).

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Никола Калинич («Фиорентина»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Дуе Чоп («Малага»), Марко Пьяца («Динамо» З).