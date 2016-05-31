Витсель попал в заявку Бельгии на Евро-2016, Ломбертс пропустит турнир

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс огласил окончательную заявку команды на Евро-2016. В список из 23-х человек попал полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Как и ожидалось, турнир из-за травмы пропустит его одноклубник Николас Ломбертс.
Вратари: Тибо Куртуа («Челси»), Жан-Франсуа Жилле («Мехелен»), Симон Миньоле («Ливерпуль»).
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм»), Джейсон Денайер («Галатасарай»), Джордан Лукаку («Остенде»), Томас Менье («Брюгге»), Томас Вермален («Барселона»), Кристиан Кабаселе («Генк»), Лоран Симан («Стандард»).
Полузащитники: Мусса Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан Феллайни («МЮ»), Раджа Найнгголан («Рома»), Аксель Витсель («Зенит»).
Нападающие: Миши Батшуайи («Марсель»), Кристиан Бентеке, Дивок Ориги (оба — «Ливерпуль»), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брeйне («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Дрис Мертенс («Наполи»).