Рэшфорд сыграет на Евро-2016 в составе сборной Англии

Наставник сборной Англии Рой Ходжсон назвал окончательный список игроков, которые примут участие в чемпионате Европе 2016-го года во Франции. Отметим присутствие в составе молодого нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, который только в прошедшем сезоне стал регулярно появляться не поле в составе «красных дьяволов».

Также в состав сборной Англии вошли:

Вратари: Джо Харт («Манчестер Сити»), Фрейзер Форстер («Саутгемптон»), Том Хитон («Бернли»).

Защитники: Райан Бертранд («Саутгемптон»), Натаниэл Клайн («Ливерпуль»), Гари Кэхилл («Челси»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Эвертон»), Кайл Уолкер («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Деле Алли («Тоттенхэм»), Росс Баркли («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джек Уилшир («Арсенал»).

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Старридж («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер Сити»).

Напомним, что англичане являются соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2016. Также в квартете В сыграют Уэльс и Словакия.