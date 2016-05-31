Гинер: «Толстых загнал РФС в пике, из которого мы постепенно выходим»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился некоторыми итогами заседания исполкома РФС, состоявшегося сегодня.

«Решили все вопросы. Были мелкие поправки, не статусные, по всем вопросам. Утвердили и календарь, и регламенты, никаких возражений не было. Единственный важный вопрос: РФС выходит из того пике, в которое нас загнал предыдущий руководитель. Надеюсь, что к концу этого года и на следующий год РФС окажется в плюсе. Долг намного сократился, осталась средняя часть. Пояса затягивали, как могли, как и вся страна.

По сборной нам рассказали про подготовку к чемпионату Европы. Разговора о согласовании календаря РФПЛ и чемпионата Европы не было, УЕФА и ФИФА прописывает свои окна на много лет вперед, и понятно, что в эти окна играет сборная», – сказал Гинер.