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  • Гинер: «Толстых загнал РФС в пике, из которого мы постепенно выходим»

Гинер: «Толстых загнал РФС в пике, из которого мы постепенно выходим»

31 мая 2016, 14:56
10

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился некоторыми итогами заседания исполкома РФС, состоявшегося сегодня.

«Решили все вопросы. Были мелкие поправки, не статусные, по всем вопросам. Утвердили и календарь, и регламенты, никаких возражений не было. Единственный важный вопрос: РФС выходит из того пике, в которое нас загнал предыдущий руководитель. Надеюсь, что к концу этого года и на следующий год РФС окажется в плюсе. Долг намного сократился, осталась средняя часть. Пояса затягивали, как могли, как и вся страна.

По сборной нам рассказали про подготовку к чемпионату Европы. Разговора о согласовании календаря РФПЛ и чемпионата Европы не было, УЕФА и ФИФА прописывает свои окна на много лет вперед, и понятно, что в эти окна играет сборная», – сказал Гинер.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Толстых Николай Гинер Евгений
Комментарии (10)
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андрей андреев
1464696145
Так вы же ему ..опу лизали. А теперь вождь умер,и понеслось...
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111Hunter111
1464698717
лизал до крови
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kykyi
1464700948
Ну это типа "лихие девяностые", а теперь встаем с колен.
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андрей андреев
1464703830
." Пояса затягивали, как могли, как и вся страна." Предлагаю другой заголовок-" Гинер затянул пояса"
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kykyi
1464704067
Во всем мире это считается неприличным, охаивать предшественника и только в России это широко практикуется, плохо.
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meiram
1464714311
Пусть на своё поведение посмотрит
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sprint5
1464748144
на себя с сигарой пусть посмотрит
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o33uk
1464759929
В чём вина Толстых? Фурсенко подписал контракт с итальянским сеньором после чего его отправили в отставку, уже на то время в прессе была информация о долгах, а после того как пришёл Толстых случилось самое страшное спонсор РФС (Согаз) отказался под Толстых выделять деньги, а денежки Фабио надо платить в итоге долги, приходит Мутко спонсорская помощь возобновилась и теперь Гинер заявляет эти вещи. Мораль этого процесса одна на денежных потоках должен быть свой.(Питерский)
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