Игнашевич: «Приход русского тренера в сборную России имел сильный эффект»

Защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказа, почему важно, чтобы игроки и тренер национальной команды общались на одном языке.

«Приход русского тренера действительно имел сильный эффект. Он связан в первую очередь с тем, что в сборной тренер может объяснить футболистам простые вещи на понятном для них языке, какие-то нюансы, которые не могли объяснить предыдущие тренеры.

Когда футболисты видели на макете или слышали из уст тренера эти простые вещи: как нужно двигаться в обороне, как перемещаться, как надо идти в атаку, какие-то мотивационные речи – они воспринимали это с воодушевлением, потому что, возможно, давно нам этого не хватало. Именно на уровне сборной. Все воспринимали его слова как губка, впитывающая воду. Настолько все это оказалось точечно, и отсюда, наверное, высокий эмоциональный фон, строгая тактическая подготовка и, соответственно, результат», – сказал Игнашевич.