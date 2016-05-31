Лодыгин: «Фавориты Евро? Россия!»

Вратарь сборной России Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от стартующего 10-го июня чемпионата Европы во Франции, отметив, что для него нет других фаворитов турнира, кроме как сами россияне.

«С тем настроем, что есть у нас сейчас в команде, жду от турнира многого. Давайте не будем конкретизировать. Успехом будет хороший футбол. Надо верить, что мы способны пройти далеко, и каждый матч играть как финал.Теракты – больная тема, но лучше о ней не думать. Кто для меня главные фавориты Евро? Мы!», – сказал Лодыгин.