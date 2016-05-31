Коноплянка: «На Евро снова буду бегать с голодными глазами»

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о ходе подготовки к предстоящему чемпионату Европы во Франции.

«При таком спокойном тренировочном режиме можно спокойно успеть восстановиться после длинного клубного сезона. В нашем распоряжении сауна, массажи, пляж, море. Считаю, что это два в одном — отдых и тренировочный процесс.

Думаю, это поможет мне быстро восстановить силы. А уже на Евро снова буду бегать с голодными глазами», — сказал украинский футболист в интервью программе «Профутбол».