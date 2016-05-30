«Краснодар»: «Тихонову было сделано предложение, но новый контракт еще не подписан»

Заместитель генерального директора «Краснодара» Нурбий Хакунов рассказал о ситуации с тренером команды Андреем Тихоновым, у которого по окончании текущего сезона закончился контракт с клубом.

«На момент нашего расставания (перед отпуском) с Тихоновым ему было сделано предложение о продлении контракта, но контракт еще не был подписан им. После этого не виделись, и больше ничего сказать не могу», – сообщил Хакунов.

Напомним, что Тихонов работает в тренерском штабе «Краснодара» с 2014 года.