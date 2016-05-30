Зинченко: «В сборной Украины меня хорошо приняли, чему я очень рад»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих впечатлениях от дебютного гола за национальную команду в товарищеском матче против Румынии (4:3).

«Если ты на поле, то ты должен быть готовым ко всему! Дебютный гол за сборную Украины я посвящаю своему отчиму и в то же время моему личному тренеру Карпете Виктору Васильевичу. В команде ребята меня хорошо приняли, чему я очень рад. Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко – это игроки топ-уровня. С ними приятно играть, и самое главное, мне есть чему у них научиться.

Как таковых задач от главного тренера пока не было. Михаил Фоменко просто дал мне установку на игру. Поеду ли я на Евро-2016? Это вопрос к тренерскому штабу», – заявил Зинченко.