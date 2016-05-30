Аллегри рассчитывает на Буффона, Погба и Морату

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы на то, что лидеры команды останутся в Турине в следующем сезоне.

«Буффон остается в «Ювентусе», Погба также останется в Турине. Я очень надеюсь на это. Мората? На его месте я бы остался в «Ювентусе». Но сейчас его мысли все о сборной Испании, но, надеюсь, что из национальной команды он вернется именно в Турин.

Мы провели фантастический сезон, игроки показали себя великолепно. В команде было много перестановок, мы потеряли ряд ключевых исполнителей и понимали, что нам придется преодолеть много трудностей. «Ювентус» всегда должен побеждать», – заявил Аллегри.