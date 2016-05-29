Гризманн: «Самая сложная игра в Лиге чемпионов была с «Баварией»

Футболист «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих ощущениях после поражения в финале Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

«Самая сложная игра была с «Баварией», в Мюнхене, но матч с «Реалом» получился самым эмоциональным. Мы полностью отдавались игре, но пенальти — это лотерея.

После игры Симеоне почти ничего не говорил. Честно говоря, вообще никто не хотел что-либо обсуждать. Мы просто молчали. Это было непросто, но такие моменты нужно забывать и двигаться дальше.

Я хотел бы извиниться за незабитый пенальти. Я направил мяч туда, куда я и хотел, он пролетел выше буквально на пару сантиметров», — заключил Гризманн.