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  • Гризманн: «Самая сложная игра в Лиге чемпионов была с «Баварией»

Гризманн: «Самая сложная игра в Лиге чемпионов была с «Баварией»

29 мая 2016, 11:55
6

Футболист «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих ощущениях после поражения в финале Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

«Самая сложная игра была с «Баварией», в Мюнхене, но матч с «Реалом» получился самым эмоциональным. Мы полностью отдавались игре, но пенальти — это лотерея.

После игры Симеоне почти ничего не говорил. Честно говоря, вообще никто не хотел что-либо обсуждать. Мы просто молчали. Это было непросто, но такие моменты нужно забывать и двигаться дальше.

Я хотел бы извиниться за незабитый пенальти. Я направил мяч туда, куда я и хотел, он пролетел выше буквально на пару сантиметров», — заключил Гризманн.

Источник: Football Espana
Лига чемпионов Атлетико Реал Бавария Гризманн Антуан
Комментарии (6)
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iron_Savior
1464522872
Атлетико расчистил Реалу дорогу к 11 титулу. По-честному, сегодняшний Реал бы не прошел ни Барсу, ни Баварию.
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ivanthebest
1464531902
А проигрывать надо уметь... И после финала вести себя нужно достойно. Т.к. ни барсуки, ни бавария, ни создали в одном матче и половины тех моментов, что создал Реал.... Объективно, всё должно было закончиться гораздо раньше...
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PNZ1985
1464532221
антифутбол повержен! ура!
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ЦСКА 2015-2016
1464554372
игра с волсбургом тоже слабая команда. с помните какая борьба была.реал заслужил победу.кому не нравиться победа реала играйте world of tanks\\\\
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