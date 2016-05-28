Гилерме: «Хочу такую же прическу, как у Овчинникова»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме на сборах национальной командой в преддверии старта Евро-2016 поделился мнением о новой прическе тренера вратарей Сергея Овчинникова и своем участии в телепередаче «Что? Где? Когда?».

– С новой прической Овчинников выглядит лучше. Он стал красивее. Даже спросил, где стригся, потому что тоже хочу. Но времени нет.

– Слуцкий что-то специальное вам говорит?

– Нет, пока что только по «Что? Где? Когда?» разговаривали. Он меня спросил по поводу программы: понравилась или нет. Я сказал, что интересно, что буду смотреть каждое воскресенье. В Бразилии есть несколько программ, которые похожи, но чуть-чуть отличаются. Мне «Что? Где? Когда?» больше нравится, потому что атмосфера другая, более интеллектуальная.