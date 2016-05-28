Олег Иванов: «Дзюба – чемпион сборной России по юмору. Десять слов – минимум три шутки»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба является чемпионом сборной России по юмору.

– Сейчас сборная России сильно отличается от той, что была восемь лет назад?

– Пока мы только собрались. Тяжелые нагрузки, есть время только покушать и поваляться после тяжелых тренировок, сериал посмотреть. У нас будет достаточно времени, когда тренировки пойдут одноразовые, и мы сможем собраться в добром кругу и пообщаться, поиграть в какие-нибудь настольные игры.

– Кто в сборной может выиграть чемпионат по юмору?

– С Дзюбой сложно соревноваться. У него из десяти слов как минимум три шутки вылетают, и все веселые. Артем сильно в плане юмора подкован. Да и Вася Березуцкий ему не уступает. У нас в команде с этим полный порядок. Кто-то что-то скажет, и все смеются. А я пока не вылажу.