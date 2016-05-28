Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Олег Иванов: «Дзюба – чемпион сборной России по юмору. Десять слов – минимум три шутки»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба является чемпионом сборной России по юмору.

    – Сейчас сборная России сильно отличается от той, что была восемь лет назад?

    – Пока мы только собрались. Тяжелые нагрузки, есть время только покушать и поваляться после тяжелых тренировок, сериал посмотреть. У нас будет достаточно времени, когда тренировки пойдут одноразовые, и мы сможем собраться в добром кругу и пообщаться, поиграть в какие-нибудь настольные игры.

    – Кто в сборной может выиграть чемпионат по юмору?

    – С Дзюбой сложно соревноваться. У него из десяти слов как минимум три шутки вылетают, и все веселые. Артем сильно в плане юмора подкован. Да и Вася Березуцкий ему не уступает. У нас в команде с этим полный порядок. Кто-то что-то скажет, и все смеются. А я пока не вылажу.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.05.2016 13:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 29 мая 2016, 00:47

      Это как, не вылажу? И куда он не вылазит? И на тренировки тоже?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 28 мая 2016, 15:48

      Народ, знает кто-нибудь, что такое "не вылажу"?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11