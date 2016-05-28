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    Гилерме: «Акинфеев – номер один в сборной России, но со временем составлю ему конкуренцию»

    Голкипер сборной России Гилерме рассказал о своих отношениях с другими вратарями национальной команды – Игорем Акинфеевым и Юрием Лодыгиным.

    В воротах сборной России на этом Евро вы себя представляете?

    — Знаете, я пока только вливаюсь в команду. У нас есть безусловный первый номер – Игорь Акинфеев. Дай бог ему здоровья, чтобы он провел все матчи – ведь мой выход будет означать, что Игорь получил травму. Со временем, конечно, обязательно составлю ему конкуренцию, но сейчас место Игоря в воротах не обсуждается.

    — Чем силен Акинфеев? Что у него есть такое, что вы хотели бы перенять?

    — Во-первых, у него огромный опыт, в том числе – игр за сборную. А в таких турнирах, как чемпионат Европы, подобный опыт просто незаменим. Во-вторых, он здорово читает игру и поэтому правильно выбирает позицию. И самое главное, чему у него можно поучиться – стопроцентной концентрации.

    — Какие у вас отношения с ним и с Юрием Лодыгиным?

    — Отличные – помогаем друг другу, всегда можем пошутить.

    — Кто делает это чаще?

    — Наверное, Юра.

    — Но ему далеко до Васи Березуцкого и Артема Дзюбы?

    — О, это просто монстры!

    Источник: Спортфакт

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    28.05.2016 09:55
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +41

      phobos 28 мая 2016, 15:19

      Рыжиков тащит ответственные матчи, несмотря на то, что мне нравится Гиля - дырку должен крыть Рыжиков. А Акинфеев должен в цска стоять

      0
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      Рейтинг: +17

      AC1D 28 мая 2016, 15:00

      Гилерме обычный среднестатистический кипер, как и Джанаев и Ребров и Песьяков и Кержаков. Лодыгин не всегда стабильно играет, но реакция у него и прыжок один из лучших в стране. Научиться играть на выходах, как Нойер и будет счастье) Акинфеев после травмы стал неприметным вратарём + пускает в ближние углы очень много. Однако в сборной Слуцкий, Акинфеев основной вратарь уже долгие годы, да и защита армейская, по этим причинам он и основной вратарь. Крицука считаю на данный момент сильнейшим вратарём с российским паспортом. Он это неоднократно доказывал в Краснодаре своей стабильной и качественной игрой.

      -1
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 28 мая 2016, 14:08

      Гилерме в 1000 раз лучше неудачника лодыгина.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 28 мая 2016, 13:08

      C каким временем, дедуля!? Тебе четвёртый десяток пошёл!

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 28 мая 2016, 13:04

      а с чего акинфеев номер1? Он был номер 1 до получения травмы. После этого ничего серьезного он не показывал, по крайней мере на международной арене

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 мая 2016, 12:49

      Этого времени осталось 2 недели... Иначе сухарян и тут начнёт рекорды ставить...

      -3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 мая 2016, 11:23

      Пока у нас в сборной "эпоха Акинфеева" достижений у сборной не будет! Опять ноги трястись будут и "бабочки" с центра поля залетать начнут! Бездаря "превознесли", а реакции никакой-все в "угадай угол!" играет! Повезет-не повезет!

      -2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 28 мая 2016, 11:00

      Гилерме ничем не уступает Акинфееву и уж точно лучше нестабильного Лодыгина! А так как Слуцкий тренер сборной, то тут всё ясно...

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      Рейтинг: +107

      Antoha46 > mdu86 28 мая 2016, 11:14

      На данный момент Крицюк и Джанаев лучше любого из этой тройки,вот кого надо пробовать и не важно ЧЕ это или товарищеские матчи,всё равно никто от нашей сборной не ждёт ничего выдающегося

      -3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Antoha46 28 мая 2016, 11:27

      Фамилия Джанаев в этом списке у меня вызывает улыбку! За какие такие заслуги?! Знаю - ты скажешь, что Ростов пропустил в чемпионате меньше всех. Так это заслуга не его, а оборонительной тактики команды с 5-ю защитниками, "автобуса" Бердыева! Джанаев хороший крепкий кипер, но Акинфеев, Гилерме, Лодыгин, и тот Крицюк лучше

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      Рейтинг: +107

      Antoha46 > mdu86 28 мая 2016, 11:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А вот и не из за этого),просто моё мнение что нынешние голкиперы не показывают хорошей игры именно сейчас,а из остальных Крицюк и Джанаев смотрятся лучше всех.я отнюдь не болельщик Ростова)будешь удивлён я с детства болельщик ЦСКА,но хотел бы видеть на евро в воротах Крицюка!

      -4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Antoha46 28 мая 2016, 11:49

      Вообщем споры между болельщиками кто лучше были и будут всегда. А в конечном итоге решать тренеру. И так как Слуцкий у руля сборной, то я думаю всё ясно кто первый номер команды...

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      Рейтинг: +107

      Antoha46 > mdu86 28 мая 2016, 11:57

      Так и будет ты прав.а как бы не хотелось и оборону в нынешнем виде наблюдать),я хотел бы что бы в ней были армейцы но другие,желательно выращенные клубом ребята!давай надеяться что на домашнем ЧМ состав будет боеспособный.наша молодёжь вон три года назад евро до 17 лет взяла,всех их туда и будет России счастье)))

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Antoha46 28 мая 2016, 12:19

      В клубах есть толковая молодёжь. Ними нужно заниматься и давать им шанс, а в нашем чемпионате тренеры не очень то любят доверять молодёжи, так как от них (тренеров) требуют результата здесь и сейчас. Нам остаётся только надеяться и верить в команду!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > mdu86 28 мая 2016, 12:21

      Посмотри статистику. Джанаев второй (после Рыжикова) по процентному отражению ударов. У Рыжикова - 79,5%, а у Джанаева -77,7%. Твой же Акинфеев с 70,5% только седьмой (пропуская вперед: еще Городова, Селехова, Реброва и Беленова). Вот тут можешь сказать, что у ЦСКА оборона лучше Рубина, Анжи, Кубани, что не давали много бить, но процент все равно низкий и у Акинфеева нет реакции. Все его "сейвы" в большей степени это "УГАДАЙ УГОЛ". Угадал-молодец,отличная реакция!!!!!!!!!!!!!! Не угадал-не берущийся мяч, сделал все, что мог, ну не повезло! Как распиарили его, так он и покажет себя (с Какориным) гламурненько!

      -3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Serjoga 28 мая 2016, 12:28

      Тут ты ошибаешься: Акинфеев не мой, я лишь сказал, что при Слуцком ясно кто займёт место в воротах. А статистика на мой взгляд вещь относительная... Ну а на счёт Кокоши я просто не понимаю за какие такие заслуги в него свято верит Слуцкий?! Проплачивает что ли?! :)

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      Рейтинг: +107

      Antoha46 > Serjoga 28 мая 2016, 12:28

      А чей "твой"?тут так то все не за Акинфеева)

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      Рейтинг: +107

      Antoha46 > Antoha46 28 мая 2016, 12:33

      Акинфеев был классным вратарём когда начинал,очень нравился и я был уверен что его купят в большой европейский клуб.не купили и были правы,сейчас он номер один лишь за звёздность,прежние заслуги и конечно факт кого что сборной руководит Слуцкий

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Serjoga 28 мая 2016, 14:01

      а есть статистика по супер сейвам?) думаю интересно будет...

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Antoha46 28 мая 2016, 14:04

      не сравнивай уровень чемпионата и сборной....а лучший СТАБИЛЬНЫЙ и тот кто может в НУЖНЫЙ МОМЕНТ ВЫРУЧИТЬ и решить исход матча это Акинфеев, может быть если крицюк будет стабильно показывать уровень пару лет и ростов будет играть в ЛЧ ЛЕ это время он и сменит Акинфеева, но сейчас номер 1 это кипер цска.

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      Рейтинг: -25

      Топс 28 мая 2016, 10:44

      Акинфеев не очень хороший вратарь

      -2
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