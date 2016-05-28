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    Боли извинился за нереализованный пенальти в матче с «Волгарем»

    Нападающий «Анжи» Янник Боли высказал мнение по поводу победы над «Волгарем» в ответном стыковом матче, которая позволила махачкалинской команде остаться в РФПЛ.

    «Мы должны воспользоваться своим шансом, сделать правильные выводы и строить планы. Мы вышли из очень тяжелой ситуации, хотя в нас никто уже и не верил. На поле нам было очень трудно. Это же конец сезона, накопилась усталость, которую приходится превозмогать, мы оставили на поле все свои силы, чтобы достичь очень важной для нас победы.

    Сегодня я один гол забил. А когда бил пенальти, была уже какая-то психологическая усталость. Возможно, потратил чуть больше времени на разбег, чем следовало бы, и не забил. Хотел бы извиниться перед всеми за этот промах», – сказал Боли.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.05.2016 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +185

      Edward52 31 мая 2016, 10:35

      Ничего страшного, в следующий раз забъет.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 28 мая 2016, 11:43

      Молодец что извинился)

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 28 мая 2016, 09:51

      Главное выиграли

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 28 мая 2016, 09:13

      Прощаю)Но такие промахи не уместны в решающих играх

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