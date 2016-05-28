Ходжсон: «Очень рад за Рэшфорда, но с заявкой подождем до вторника»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон прокомментировал игру форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда, который забил гол в своем дебютном матче за национальную команду.

«Очень рад за него и доволен, что мое решение поставить Рэшфорда было правильным. К концу матча он устал, но мы увидели, что он способен выполнять свои задачи в сборной.

Поедет ли он на Евро? Давайте подождем – у меня есть время до вторника. Но могу сказать, что такой футболист не затерялся бы в составе любой сборной», – заявил Ходжсон.