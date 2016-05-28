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    Самедов: «На Кейна и Варди у нас есть Дзюба и Смолов»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов вспомнил неудачу команды на чемпионате мира в Бразилии и поделился ожиданиями от участия в Евро-2016.

    – После Бразилии я вообще поменял психологию. Или она сама поменялась. Понял, что футбол – прежде всего игра, от которой нужно получать удовольствие. В жизни есть другое, способное причинить гораздо большую боль. Понятно, нельзя оставаться равнодушным – за футбол переживает огромное число людей. Но когда загоняешь себя в психологический тупик, у тебя попросту не получается. Для футбола важна раскованность. А ЧМ-2014 вспоминается, как событие, во время которого мы были психологически очень закрепощены. Так же в итоге и выступили.

    – Что значит «психологическая загрузка»? Подходит к Самедову Капелло и начинает грузить, зомбировать, подавлять?
    – Нет, я не о Капелло. Говорю конкретно о себе. Только о себе. Я оказался на чемпионате мира! Сказка, мечта, волшебство! Но ходил я там на бумажных ногах, придавленный значением и величием турнира. Словно груз тащил. Не справился психологически – думаю так, спустя время. Хотя реализуй я тот момент в матче с Алжиром, могло отпустить, и все было бы по-другому.

    – Хоть что-то заставляет вас думать, что во Франции сборная выступит не так, как в Бразилии? Пусть даже не в плане результата, а в плане игры.
    – Опыт. Команда стала опытнее, а это многое значит.

    – Опыт – дело хорошее. А кто у нас в команде Бэйл? Кто Варди и Кейн? Кто Гамшик? Вокруг кого все будет вертеться?
    – Кейн и Варди – Смолов и Дзюба. Один забил двадцать, другой пятнадцать. Тема забил много голов в Лиге чемпионов, краснодарцы отдавали и забивали в Лиге Европы. Ясно, что Кейн и Варди играют в Англии, а мы в России, но…

    Источник: «Советский спорт»

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    28.05.2016 01:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 28 мая 2016, 13:57

      Боюсь Смолов отстрелялся весной, а теперь опять голевая засуха будет. Дзюба тоже бывает чудит не хуже Зе Луиша, не забивая да и Халка там не будет.

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 28 мая 2016, 12:48

      Интересно, а с кем бы он сравнил нашу защиту. Опыт ладно, но скоростные игроки их будут уделывать на раз два

      0
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      Рейтинг: +18

      griezmann_7 28 мая 2016, 08:49

      что но... саша апл в в раз 10 сильнее рфпл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      glumm 28 мая 2016, 08:42

      наши получше будут

      1
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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 28 мая 2016, 08:10

      сравнил

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 мая 2016, 07:52

      Нашел сравнение....................

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 28 мая 2016, 07:20

      У наших игроков со страху начинается 3.14здёжь. Не облажайтесь хотя бы сильно, а потом трепитесь.

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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 28 мая 2016, 07:17

      посмотрим !!!главное что бы говновозами небыли наши!

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      Рейтинг: +146

      Alexx22 28 мая 2016, 07:16

      главное опыт, а старички еще побегают (наверное) :-))

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 28 мая 2016, 07:11

      Твоими устами, да мёд пить...

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