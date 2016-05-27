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    Шишкин: «Из-за Евро пришлось отменить отпуск и сдать билеты на Ролан Гаррос»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради поездки на чемпионат Европы в составе сборной России, а также отметил, что не беспокоится по поводу безопасности во Франции.

    «Пришлось отменить отпуск. Были куплены билеты в Париж на Ролан Гаррос. О вызове в сборную я узнал от жены. Сначала не поверил и проверил в интернете.

    Я не беспокоюсь о безопасности на чемпионате Европы-2016 – взорвать могут везде. Теракты могут случиться где угодно», – отметил Шишкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2016 15:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +281

      serhz 28 мая 2016, 13:58

      А я бы выгнал из состава этих недоумков , которые за две недели до начала уже ныть начали и были бы кто ?--игруны позорные , серость беспросветная !

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 мая 2016, 13:36

      Вы видите, что все "через не хочу" едут в сборную? Торбинский-пришлось отменить поездку на Майями! Шишкин-отказался от Ролан Гаррос! Кого еще насильно вызвали? Кому что-то пришлось....? Премиальные за выход из группы! А отобрать что-нибудь за не выход из группы? Это более действенная форма, чтобы, если не играть, то бегать начали! Взыскать "по Бентли" или в эквиваленте и моторчик в задн... сразу зажужжит!

      1
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 27 мая 2016, 21:48

      Блин из за тещи пришлось отменить поездку в Крым и поменять его на огород молоток и кисть с краской- вот это называется ПРИШЛОСЬ.

      2
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 27 мая 2016, 20:52

      Он что за сборную играть не хочет? Билеты, наверное, заранее покупал ещё в начале сезона, так и играл чтоб на Ролан Гаррос съездить, а тут вызвали всё испортили.

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 27 мая 2016, 19:03

      Рома!!! сдай лучше билеты на ЧЕ.. потом хоть не стыдно будет людям в глаза смотреть..

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 мая 2016, 18:27

      Сочувствую. Еще 2 недели мучаться. Не нравится откажись. Вот валенки.

      4
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      Рейтинг: +31

      Puteec 27 мая 2016, 17:04

      отпуск важнее евро

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Boozman 27 мая 2016, 16:33

      Бедняга. Они все так говорят, как будто им так впадлду ехать на Евро и их бедолаг оторвали от отпуска. С такими настроями далеко на Евро не пройдём

      4
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      Рейтинг: +80

      Devil56 27 мая 2016, 16:00

      Я кстати тоже из-за евро в отпуск не поехал (только моё евро к футболу отношение не имеет)

      5
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Devil56 27 мая 2016, 16:18

      ))))

      -1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Devil56 27 мая 2016, 16:55

      а я как раз из-за евро и еду)

      1
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