Шишкин: «Из-за Евро пришлось отменить отпуск и сдать билеты на Ролан Гаррос»

А я бы выгнал из состава этих недоумков , которые за две недели до начала уже ныть начали и были бы кто ?--игруны позорные , серость беспросветная !
Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради поездки на чемпионат Европы в составе сборной России, а также отметил, что не беспокоится по поводу безопасности во Франции.
«Пришлось отменить отпуск. Были куплены билеты в Париж на Ролан Гаррос. О вызове в сборную я узнал от жены. Сначала не поверил и проверил в интернете.
Я не беспокоюсь о безопасности на чемпионате Европы-2016 – взорвать могут везде. Теракты могут случиться где угодно», – отметил Шишкин.