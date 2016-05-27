Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джанаев: «Осадок от невызова в сборную остался»

    Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев признался, что до последнего момента верил в свой вызов в сборную России для участия в Евро-2016 во Франции.

    – Сборная в Швейцарии, а вы – дома. Обидно?

    – Обидно, наверное, было бы Широкову не попасть в сборную – после стольких лет выступлений в ней. Конечно, осадок есть. Все-таки «Ростов» неплохой сезон провел, занял высокое место. Не скрою, надеялся, что обратят внимание. Но как получилось, так получилось. Будем работать дальше, доказывать свою состоятельность.

    – По ходу сезона просматривали списки приглашенных?

    – Не особо. Я был сконцентрирован на результатах «Ростова». Не было такого, чтобы сидел и ждал вызова в сборную. Для меня важнее было выйти на стабильно высокий уровень.

    – Но в глубине-то души надежда на вызов теплилась?

    – Скажем так, по окончании сезона был в режиме ожидания.

    – С тренерами сборной хотя бы раз общались? Может, с Балахниным?

    – Со мной никто не общался.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2016 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 29 мая 2016, 09:33

      Джанаев имеет неплохие шансы, учитывая нестабильность всех без исключения российских вратарей, но это в том случае, если Ростов продолжит играть в зоне 2-5 места

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 27 мая 2016, 14:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если только мячи коняфееву подавать))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 27 мая 2016, 12:22

      Сослан всегда был хорошим вратарем...но до уровня сборной откровенно не дотягивает ... С Бердыевской схемой обороны роль кипера минимальна ...потому нельзя сказать что он был лучшим в сезоне ...хоть и пропустил меньше всех ... Оборона Ростова да...она была лучшей...но не отдельно каждый игрок обороны...
      Вызванные в сборную вратари не менее мастеровитее Сослана но с большим опытом международных игр, что и сыграло ключевую роль в выборе тренеров...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kniazevski 27 мая 2016, 16:09

      Акинфеев заслужил сборную в последнем матче с Рубином. Хотя лучше бы пропустил))). А на ЧМ и ЧЕ он играет плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 мая 2016, 12:11

      На данный момент по стабильности выступления Джанаев на первом месте, но любимчики Слуцкого всегда будут впереди. О времена, о нравы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 мая 2016, 11:40

      Достоин сборной, но ,как всегда вмешалась политика.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > vgarakh 27 мая 2016, 13:13

      Каким боком? Путин запретил или Обама вмешался?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > GM 27 мая 2016, 15:14

      Гелерме с русским паспортом, так же как и Нойштейдтер- это и есть политика

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > GM 27 мая 2016, 15:16

      Обама написал Путину смс:
      Volod'ja,vozmite Sos lana Dzhanaeva na euro.
      Володья сделал наоборот.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11