В Санкт-Петербурге появятся кемпинги во время чемпионата мира-2018

Во время проведения чемпионата мира-2018 на окраине Санкт-Петербурга появятся кемпинги для болельщиков. Предполагается, что фанаты из скандинавских стран могут приехать в Санкт-Петербург на турнир на личных автомобилях.

«Сейчас мы смотрим опыт Франции, видим, что большой спрос на автомобильный транспорт. Пока считаем транспортные потоки, идея достаточно интересная. Но мы все-таки больше рассчитываем на то, что основной пассажиропоток ляжет на аэропорт», – рассказал глава транспортной дирекции чемпионата мира Терентий Мещеряков сайту турнира.

Напомним, что Санкт-Петербург примет четыре матча группового этапа турнира, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.